Johannes Strate: „Donald Trump ist sehr seltsam“

Was macht eigentlich US-Präsident Donald Trump, während sein Land in einer tiefen Krise steckt? Er brüstet sich mit seinen Erfolgen. Via „Twitter“ postete er ein Video, das einen Navy-Veteran am Flughafen zeigt, nachdem er erfolgreich aus dem Iran zurückgeholt wurde. Und wenn er keine Erfolge zu vermelden hat, spielt er Golf. Das Thema Rassismus? Lässt er, bis auf ein paar Provokationen, links liegen. Er befindet sich eben im Wahlkampfmodus. Gelinde gesagt ist das eine fragwürdige Art zu regieren.

„Revolverheld“-Frontmann Johannes Strate sieht das genauso. Via „Instagram“-Story teilte der Sänger ein Bild eines kleinen schwarzen Jungen, der ein Schild mit der Aufschrift: „Donald Trump ist sehr seltsam.“

Übrigens befindet sich Strate mit seiner Band inzwischen wieder auf Tour.

Foto: (c) Sony Music / Benedikt Schnermann