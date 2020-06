John Legend: Seine Kinder lieben die viele Zeit mit Daddy

Die Coronavirus-Pandemie und der damit verbundene Lockdown mag für John Legend selbst wohl etwas anstrengend und vor allem ungewohnt sein, doch seine Kinder Luna und Miles lieben es.

Der „Sun“ erzählte der Musiker: „Zuhause haben wir nach dem Essen Tanzparty. Wir spielen die liebsten Disney-Songs der Kinder und zwischendurch hören wir auch Daddys Musik an. Sie sind eine meiner Fokusgruppe. Ich schrieb ‚I Do‘ mit Charlie Puth und es ist ihr Lieblingslied. Wir verbringen im Lockdown so viel Zeit mit meinen Kindern und sie genießen das. Das ist so gut für ihre Entwicklung. Sie haben mich noch nie so viel gesehen.“

Das neue Album „Bigger Love“ von John Legend erscheint übrigens am 19. Juni.

