Johnny Depp: Die Zeiten ändern sich

Johnny Depp bezieht Bob Dylans Song „The Times They Are A-Changin‘“ auf die aktuelle Zeit. Der Schauspieler hat ein Video auf „Instagram“ gepostet, in welchem er das Lied aus dem Jahr 1964 singt und sich selbst auf Gitarre begleitet. „The Times They Are A-Changin‘“ ist ein Aufruf zum Handeln und wurde zu einer Hymne für frustrierte Jugendliche. Viele Teile des Songtextes basieren auf der Bürgerrechtsbewegung in den USA.

In seinem „Instagram“-Post schreibt Depp: „Dylans Lied trifft auf Covid-19 zu, es trifft auch sehr stark auf das lebensverändernde Bild von George Floyd zu, das sich für immer in unseren Köpfen eingebrannt hat. Für mich trifft es auf den Moment zu, in dem wir uns befinden, auf den Moment, in dem sie sich 1963 befanden, es trifft auf alles zuvor zu, alles seitdem und auf alles was noch kommt.“

Den „Instagram“-Account hat Johnny Depp übrigens noch gar nicht so lange.

Foto: (c) Landmark / PR Photos