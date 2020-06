Joris: „Studio-Audienz“

Joris liefert offenbar bald Nachschub. Mit „Nur die Musik“ hatte der Sänger vor ein paar Wochen seine erste neue Nummer vorgestellt und anscheinend arbeitet er schon wieder an neuen Songs.

Auf „Instagram“ postete er jetzt jedenfalls ein Foto von sich und Constantin Krieg. Dazu schrieb der 30-Jährige: „Studio-Audienz bei Sir Constantin Krieg.“ Weitere Infos gab es nicht.

Übrigens: Joris gibt derzeit ein paar Autokino-Konzerte. Am 01. Juli tritt er beispielsweise in Stuttgart auf und am 08. in Hamburg.

Foto: (c) Hanzh Chang / Sony Music