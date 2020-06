Joris: Weiteres Autokino-Konzert

Damit hätte Joris nie gerechnet. Weil normale Konzerte nicht möglich sind, ist der Sänger vor wenigen Tagen in Düsseldorf vor einer Automasse aufgetreten. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er direkt damit weitermachen möchte.

Auf „Instagram“ kündigte der 30-Jährige an: „Liebe Leute, was für eine verrückte Zeit, was für eine schwere Zeit. Hätten wir uns unter normalen Umständen vorstellen können in Autos zu sitzen und ein Live-Konzert anzuschauen, oder vor hunderten Autos auf der Bühne zu stehen? Nope… Und doch hat es uns alle diese Woche in Düsseldorf zusammengebracht und ein Stück Leichtigkeit zurückgegeben. Es war viel größer, viel interaktiver – viel schöne als erwartet. Wir durften für einen Abend endlich wieder das tun was wir lieben und haben noch in der Nacht den nächsten Coup geplant: Leute! Du, ich, wir, 01.07.20. Stuttgart. Es geht weiter – irgendwie, aber zusammen. Ich hoffe, ihr kommt gut durch diese Zeit, passt aufeinander auf, schaut nach links und rechts, auf das niemand vergessen wird – bleibt gesund!“

„Revolverheld“ beispielsweise haben sogar eine kleine Autokino-Tour gespielt.

Foto: (c) Eyecandy