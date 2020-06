Julien von „Benighted“ über seine Covid-19-Erkrankung

Die französische Metalband „Benighted“ liefert nun schon seit 22 Jahren Brutal Death Metal auf höchstem Niveau. Sänger Julien Truchan arbeitet neben seiner Musik auch als Krankenpfleger und hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Im Interview mit „metal1.info“ sagte der Musiker: „Ja, ich habe mich auf der Covid-Station damit angesteckt, wo ich als Krankenpfleger seit Mitte März gearbeitet habe. Ich hatte eine Woche lang starkes Fieber, Kopfschmerzen, eine Lungenentzündung und hatte den Geruchs- und Geschmackssinn verloren. Glücklicherweise habe ich mich schnell erholt und konnte die Arbeit wieder aufnehmen. Ich bin wieder fit, habe wieder angefangen, Sport zu machen und warte ungeduldig darauf, dass die Konzerte wieder losgehen. Die ältere Dame, die mich angesteckt hat, ist allerdings in der Zwischenzeit leider am Virus verstorben.“

Außerdem verriet der Musiker, inwiefern die Corona-Krise die Arbeit am neuen Album beeinflusst hat: „Das Album war schon im November fertig. Wir waren gerade in den finalen Vorbereitungen für die große Frankreich-Tournee und die super Festivals, die nach dem Erscheinen am 10. April stattfinden sollten – stattdessen lag ich mit 40 Grad Fieber im Bett. (lacht) Das war eine sehr frustrierende Zeit, es war eigentlich alles perfekt für den Release von ‚Obscene Repressed‘.“

Foto: (c) LooMee TV