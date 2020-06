Kanye West spendet für Tochter des ermordeten George Floyd

Kanye West macht sich stark im Kampf gegen Rassismus. Wie „NME“ berichtet, hat der Rapper ein College-Fond für die sechsjährige Gianna angelegt, die Tochter des erst kürzlich ermordeten George Floyd. Wenn Gianna später einmal auf die Uni möchte, ist sie dank des 42-Jährigen finanziell abgesichert.

Damit nicht genug: West hat ebenfalls zwei Millionen Dollar an diversen Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, die sich für Gerechtigkeit von unrechtmäßig ermordeten Afroamerikanern einsetzen wie beispielsweise Ahmaud Arbery und Breonna Taylor. Zudem schloss der Musiker sich persönlich protestierenden Studenten in den Straßen von Chicago an.

Kanye West kann sich die zwei Millionen-Spende locker leisten. Er gehört nämlich zu einem der reichsten Promis 2020.

