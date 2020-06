Kate Hudson: Liebeserklärung an ihre Kinder

Kate Hudson kann ihre Liebe zu ihrer kleinen Tochter Rani Rose nicht verbergen und teilt sie mit ihren Fans. Auf „Instagram“ hat sie über die Liebe nachgedacht, die sie für ihre Kinder hat. Dabei hat sie ein Foto gepostet, auf dem die Schauspielerin mit ihrer 20 Monate alten Tochter in der Badewanne sitzt und sie dicht an ihrer Brust hält. Das Mutter-Tochter-Duo sieht sich liebevoll an und macht einen Kussmund. Dabei schreibt die 41-Jährige: „Ich halte meine Babys so, wie ich festgehalten werden möchte und erwarte keine Erwiderung. Ich liebe meine Babys und weiß, dass sie anders sind als ich und ich unterstütze ihr Menschenrecht individuell zu sein. Ich liebe sie einfach endlos.“

Gleichzeitig solle man sich immer für die Liebe entscheiden, so Hudson. Sie schreibt weiter die weisen Worte: „Aber wenn wir uns halten, wenn wir lieben, können wir vergeben. Wenn wir lieben, überwinden wir alle negativen Töne. Wenn wir uns für die Liebe entscheiden, haben wir uns für das gute Leben entschieden.“

Kate Hudson hat drei Kinder: Tochter Rani zusammen mit ihrem Freund Danny Fujikawa und den achtjährigen Sohn Bingham „Bing“ Hawn und den 16-jährigen Ryder Russel aus früheren Beziehungen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos