Kathleen Edwards ist musikalisch wieder da

Kathleen Edwards kehrt mit neuer Musik zurück. Die Kanadierin hatte zuletzt 2012 ihre Platte „Voyager“ herausgebracht und kündigt jetzt für den 14. August ihr neuestes Werk mit dem Titel „Total Freedom“ an.

Über ihre lange Pause, die sie selbst als „working sabbatical“ bezeichnet, sagte die Sängerin laut „Oktober Promotion“: „Ich hatte kein Verlangen zu schreiben, keine Lust zu spielen. Es gab mir all die Zeit und den Raum, den ich brauchte, um auch nur wieder Musik zu hören. Es gab so viele Zeiten, in denen, wenn ich über mein eigenes Schreiben oder Spielen nachdachte, mein Herz einfach nicht dabei war. Ich will keine Songs schreiben, die mich zwei Jahre lang an einem dunklen Ort halten. Ich musste nicht unter Zwang den Weg weitergehen, den ich vorher eingeschlagen hatte… Es gibt manchmal den Druck, den Ball am Rollen zu halten, und das war das Befreiende daran, ganz aufzuhören und wieder anzufangen. Mir wurde klar, dass ich die volle Kontrolle habe und über mein weiteres Vorgehen entscheiden kann.“ Als ersten Vorgeschmack auf ihre Platte hat Edwards kürzlich die Single „Birds on a Feeder“ veröffentlicht.

Hier die Tracklist:

1. Glenfern

2. Hard On Everyone

3. Birds On A Feeder

4. Simple Math

5. Options Open

6. Feelings Fade

7. Fools Ride

8. Ashes to Ashes

9. Who Rescued Who

10. Take It With You

Foto: (c) Dualton Records