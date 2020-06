Katy Perry schwärmt für Harry Styles

Stars unter sich: Mal gibt es enge Freundschaften, mal Streit und manchmal einfach nur Sympathie. Letzteres trifft auf die Beziehung zwischen Katy Perry und Harry Styles wohl am besten zu. Die beiden sind sich Anfang des Jahres in einem Flugzeug begegnet.

Katy erzählte Scott Mills bei „BBC Radio One“ jetzt von dieser Begegnung. Die Sängerin schwärmte regelrecht von Harry und erzählte: „Ich habe ihn in einem Flugzeug getroffen, es war so lustig. Das war noch bevor ich offiziell bekanntgegeben hatte, dass ich schwanger bin. Wir haben uns nett unterhalten und dann habe ich es ihm einfach erzählt. Einfach so, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte. Ich kniete neben seinem Sitz im Flugzeug und sobald ich ihm von meiner Schwangerschaft erzählt hatte, ist er aufgestanden und hat mir seinen Platz angeboten. Ich sagte nur, es sei ok, ich würde mich gleich auf meinen Platz setzen, der genau gegenüber war. Er ist so ein Gentleman.“

Katy Perry litt im Jahr 2017 übrigens an einer schweren Depression.

