Katy Perry: Weltstar, Pop und Depressionen

Katy Perry ist bekannt für bunte Farben, gute Laune und happy Popsongs. Für ihre lebensfrohe und lustige Art wird sie auf der ganzen Welt von ihren Fans geliebt, doch der Schein trügt.

Im Interview mit „Good Morning America“ gewährte die Sängerin nun einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben. Vor zwei Jahren sei sie mental in ein tiefes Loch gefallen: „Ich war klinisch depressiv und wusste nicht, was mein Leben war und wer ich selbst war. Ich konnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, zu leben.“ Damals habe sie an Songs fürs neue Album gearbeitet und sich dafür intensiv mit der psychischen Widerstandskraft auseinandergesetzt.

Auch in der Coronakrise hatte die werdende Mutter mit „Wellen der Depression“ zu kämpfen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos