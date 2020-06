Keedron Bryant: „Ich möchte meiner Generation Mut machen, ihre Stimme zu erheben, ohne Angst, ohne Hass“

Einen Tag nach dem grausamen Mord an George Floyd hat das 12-jährige Wunderkind Keedron Bryant den einminütigen A-cappella-Song „I Just Wanna Live“ veröffentlicht und ist damit viral durch die Decke gegangen.

Gegenüber dem „Zeit Magazin“ sagte der Zwölfjährige: „Ich möchte meiner Generation Mut machen, ihre Stimme zu erheben, ohne Angst, ohne Hass.“ Anlässlich des „Juneteenth“ am 19.06. ist dieser auch in einer Studioversion erhältlich. Dem Jointz produzierte die Soul-Beat-Version des Songs und hievt ihn laut „warnermusic“ jetzt schon auf ein Stück Musikgeschichte.

Mit „I Just Wanna Live“ ist für Keedron Bryant auch ein Traum in Erfüllung gegangen. Schon immer träumte er davon, Musik zu machen und damit Menschen zu bewegen. Das Musik-Gen liegt wohl in der Familie. Wie das „Zeit Magazin“ weiter berichtet, sind nämlich beide Elternteile Pfarrer, was Keedron schon früh mit Gospelmusik in Berührung brachte.

Foto: (c) LooMee TV