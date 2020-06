Keedron Bryant landet viralen Anti-Rassismus-Hit

Der zwölfjährige Afroamerikaner Keedron Bryant hat auf „Instagram“ ein 50-sekündiges Video mit einem Anti-Rassismus-Song veröffentlicht. Der Jungs singt unter anderem darüber, wie groß die Herausforderungen als junger, schwarzer Mann sind, bei den alltäglichen Diskriminierungen standhaft zu blieben.

Doch womit der Nachwuchs-Künstler nicht gerechnet hat: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama teilte das Video auf seinem „Instagram“-Account und spricht von eine „kraftvollen Song“, in dem Bryant die Frustration beschreibe, die er fühle. Und nicht nur er, auch Schauspielerin Eva Longoria, Sängerin Janet Jackson und Basketball-Star LeBron James posteten den Song auf ihren Seiten.

Nachdem der Afroamerikaner George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis gestorben ist, gibt es in Washington, New York und anderen US-Metropolen Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos