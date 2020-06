Kelly Clarkson: “Das ist nicht, wer ich bin“

Kelly Clarkson fühlt sich mit mehr Kilos auf den Knochen deutlich wohler. Vor allem lastet so kein allzu großer Druck auf die Sängerin.

Dem „Glamour Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Ich hatte diese Diskussion schon mit vielen Frauen in der Industrie geführt. Ich fühlte mehr Druck, als ich dünn war. (…) Mir wurden Magazine unter die Nase gehalten und gesagt: ‚Dagegen trittst du an und wir müssen damit konkurrieren.‘ Ich kann damit nicht konkurrieren. (…) Das ist nicht, wer ich bin. Das ist, wer sie sind. Wir sind alle unterschiedlich und das ist in Ordnung. Ich habe mehr gekämpft, als ich dünner war, als ich es jetzt tue. Denn jetzt laufe ich in einen Raum und schaue sie mit einem Blick an, der sagt: ‚Ich fordere euch heraus, etwas zu sagen. Ich bin glücklich in meinem Leben.‘“

Ob dies immer noch zutrifft, ist zweifelhaft, denn aktuell macht Kelly Clarkson gerade eine Scheidung durch.

