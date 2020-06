Kelly Clarkson wurde wegen ihrer Figur unter Druck gesetzt

Was trägt Frau, wenn sie ein berühmter Popstar ist? Am besten Size Zero. Dünn und sportlich sollen sie sein. Unter diesem ungeschriebenen Gesetz litt zu Karrierebeginn Kelly Clarkson. Die 38-Jährige wurde von ihrem Management immer wieder dazu genötigt, an ihrem Gewicht zu arbeiten.

Clarkson verriet gegenüber „Glamour UK“: „Sie setzten mich vor allem in der Zeit unter Druck, als ich wirklich sehr dünn, nicht gesund und einfach erschöpft war, weil ich so hart gearbeitet habe. Es war, wie wenn einem ein Magazin vors Gesicht gehalten wird und gesagt wird ‚Das ist deine Konkurrenz und damit musst du mithalten‘. Ich konnte da nicht mithalten. Das bin nicht ich. Wir sind alle verschieden und das ist auch gut so.“ Dementsprechend habe Clarkson dem Kampf gegen das eine oder andere Kilo inzwischen abgeschworen. Das Ergebnis steht ihr gut zu Gesicht.

Kelly Clarkson hat vor wenigen Tagen übrigens weiteren Ballast abgeworfen: Ihr Ehe-Aus ist beschlossene Sache.

Foto: (c) LVN / PR Photos