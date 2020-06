„Kiss“: „Kehren schon sehr bald zurück“

Die Fans von “Kiss“ müssen sich noch etwas gedulden, um ihre Idole wiederzusehen. Im Juni und Juli wäre die Band ja zum zweiten Teil ihrer „End Of The Road“-Abschiedstour in Deutschland unterwegs gewesen – aber die Corona-Pandemie macht da einen Strich durch die Rechnung. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, aber Ersatztermine gibt es noch keine. Alle Termine wurden verschoben – und zwar auf unbestimmte Zeit. Das betrifft ja auch die vier Deutschland-Shows.

Aber auf „Instagram“ verkünden “Kiss“ jetzt: „Wir werden die weltweite Situation weiterhin beobachten und die Termine so schnell wie möglich neu ansetzen. (…) Wir werden so schnell wie möglich zurückkehren. (…) An unsere europäischen Fans: Bleibt gesund und wir werden schon sehr bald zurückkehren, um mit euch zu rocken.“

Bei “Kiss“ soll ja eigentlich im Juli 2021 der letzte Vorhang fallen.

Foto: (c) Universal Music