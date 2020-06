Kojey Radical macht immer weiter

Mit “Proud Of You” hat Kojey Radical vor wenigen Wochen seine erste Single des Jahres veröffentlicht. Jetzt legte er mit „Same Boat“ nach. Darauf hat sich der Rapper zur Unterstützung die Sängerin und Produzentin Mereba geschnappt, berichtet „Warner Music“.

Radical selbst sagte über diesen Song: „Ich denke oft an das zurück, was mich geprägt hat. Und ich glaube, dass das vor allem meine Mutter war, die mich in keiner Weise einschränkte, sondern mich stets dazu ermutigte, weiterzumachen.“

Es ist übrigens Kojey Radical gewesen, der die #imsoimsoproud-Challenge ins Leben rief.

