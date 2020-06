Kris Humphries über die Trennung von Kim Kardashian: „Das war brutal“

Am 20. August 2011 gab es die große TV-Hochzeit von Kris Humphries und Kim Kardashian, genau 72 Tage später schon wieder die Trennung. Dabei wurde ihnen nachgesagt, dass es sich nur um einen Werbegag handele. Jetzt hat der Ex-Basketballprofi in einem offenen Brief im „The Player´s Tribune“-Magazin über seine Ehe mit Kim geschrieben und blickt auf die Zeit zurück: „Ich war wirklich naiv darüber, wie sehr sich mein Leben ändern wird. Aber die eine Sache, die mich wirklich stört, ist, wenn Leute sagen, dass meine Ehe vorgetäuscht war. (…) Aber unsere Beziehung war zu 100 Prozent echt.“

Doch ihre Probleme und die daraus resultierende Trennung konnte der 35-Jährige nicht so einfach verarbeiten. Schuld daran war seine Berühmtheit. Humphries schrieb weiter: „Es ist nie einfach, eine solche Peinlichkeit wie diese zu erleben – mit Freunden, mit Familie…. Aber wenn es sich so in der Öffentlichkeit abspielt, ist das eine ganz andere Ebene. Das war brutal.“

Knapp zwei Jahre hat es übrigens gedauert, bis die Scheidung der beiden dann rechtsgültig war.

Foto: (c) STPR / PR Photos