Kygo über seine aktuelle Platte „Golden Hour“

Mit seinem aktuellen Album „Golden Hour“ hat Kygo eine neue Seite an sich entdeckt. Laut „Sony Music“ meinte der DJ dazu: „Mit jedem Album oder dem nächsten Song, an dem ich arbeite, versuche ich mich immer weiter zu pushen, weiterzuentwickeln und mit neuen Ideen zu experimentieren. Ich könnte nicht stolzer sein auf diese Songs. Es fiel mir wirklich sehr schwer, diese achtzehn Titel für die finale Tracklist auszuwählen. Auf diesem Album sind ein paar Uptempo-Nummern mehr als auf meinen früheren Alben, aber sie haben immer den klassischen ‚Kygo-Sound‘.“

Unterstützung erhielt Kygo dabei unter anderem von „OneRepublic“, Kim Petras, Zara Larsson und Tyga. Der 28-Jährige sagte weiter: „Ich hatte das Glück, mit einigen meiner Lieblingskünstler und -Songwriter an ‚Golden Hour‘ zu arbeiten. Es sind auch einige Songs auf dem Album, bei denen ich die Gelegenheit hatte, mit unserem Team zu arbeiten. Es sind Künstler, an die ich glaube. Die Zusammenarbeit mit einigen meiner favorisierten Up-and-coming-Musiker machen diese Lieder für mich zu etwas ganz Besonderem.“

Hier die Tracklist:

01. „The Truth” w/ Valerie Broussard

02. „Lose Somebody” w/ OneRepublic

03. „Feels Like Forever” w/ Jamie N Commons

04. „Freedom” w/ Zak Abel

05. „Beautiful” w/ Sandro Cavazza

06. „To Die For” w/ St. Lundi

07. „Broken Glass” w/ Kim Petras

08. „How Would I Know” w/ Oh Wonder

09. „Could You Love Me” w/ Dreamlab

10. „Higher Love” w/ Whitney Houston

11. „I’ll Wait” w/ Sasha Sloan

12. „Don’t Give Up On Love” w/ Sam Tinnesz

13. „Say You Will” w/ Patrick Droney and Petey

14. „Follow” w/ Joe Janiak

15. „Like It Is” w/ Zara Larsson and Tyga

16. „Someday” w/ Zac Brown

17. „Hurting” w/ Rhys Lewis

18. „Only Us” w/ Haux

