Lady GaGa: Darum verschenkte sie ihre Jacke an einen Fan

Welch große Geste: Lady GaGa hat in einem Supermarkt in Malibu einer fremden Frau ihre Lederjacke geschenkt, nachdem diese ihr ein Kompliment gemacht hatte, wie super dieses Stück aussehe. Aber wieso zieht ein Superstar einfach seine Jacke aus und gibt sie weiter? Dahinter steckt eine besondere Story.

Die Beschenkte Shannon McKee erzählte gegenüber “Today”: „Es gibt eine Geschichte, die ich mit ihr teilen wollte. Also ging ich zu ihr und meinte: ‘Du bist Lady Gaga, oder? Mein bester Freund aus der High School war ein großer Fan von dir. Und du bist der Grund, warum er sich vor mir geoutet hat. Ich wollte dir dafür danken, dass du so eine unglaubliche Verbündete bist.’” Besagter Freund hat demnach übrigens fünf Lady-Gaga-Tattoos. Die Sängerin war von Shannons Erzählung offenbar so gerührt, dass sie ihr das gute Stück einfach schenkte. Gaga soll gesagt haben: „Dir hat die Jacke so gut gefallen. Sie gehört dir. Zieh sie an und ab sofort siehst du super darin aus.” Welch schöne Geschichte im „Pride Month“.

Lady Gaga setzt sich übrigens schon lange für LGBTQ+-Rechte ein.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos