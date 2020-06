Lady Gaga verschenkt ihre Jacke an einen Fan

Welch unglaublicher Moment in einem Supermarkt in Malibu: Lady-Gaga-Fan Shannon McKee wollte einfach einer Frau ein Kompliment für deren tolle Lederjacke machen. Als diese sich bedankte und Shannon schon wieder auf dem Weg zum Parkplatz war, wurde sie plötzlich stutzig und merkte: „Hey, das eben war doch Megastar Lady Gaga!“

Sie kehrte also um und sprach die Frau an, die sich dann tatsächlich als Lady Gaga entpuppte. Die beiden unterhielten sich ein bisschen und dann zog die Sängerin tatsächlich ihre Jacke aus und schenkte sie Shannon. Diese postete auf „Twitter“ gleich ein Foto von sich in der Jacke und schrieb dazu: „Lady Gaga, du bist ein unglaublich (…) gutherziger Menschen. Vielen, vielen Dank, dass du mir deine Jacke gegeben hast. Ich war noch nie so selig.“

Vor sechs Jahren entfachte eine Jacke von Lady Gaga übrigens eine handfeste Keilerei unter zwei Fans.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos