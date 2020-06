Lana Del Rey ist jetzt blond

Ihre Fans kennen Lana Del Rey vorwiegend mit dunklen Haaren und dunklem exaktem Lidstrich. Jetzt hat sich die Sängerin in der Corona-Zeit einer Typ-Verwandlung unterzogen. Die 34-Jährige überraschte ihre Follower nun mit einer neuen Haarfarbe. Die Musikerin ist erblondet!

Auf „Instagram“ postete Lana Del Rey schon aktuelle Fotos von sich in blond und die Reaktionen auf ihren neuen Look sind überwiegend positiv. So heißt es in den Kommentaren zum Beispiel begeistert: „Du bist wunderschön!“, und: „Das sieht fresh aus!“ Den dunklen exakten Lidstrich trägt die Sängerin übrigens immer noch.

Apropos Aussehen: Lana Del Rey hat in der Corona-Selbstisolation auch die Schmink-Pause genossen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos