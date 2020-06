Lauv überrascht mit Lockdown-EP

Neuigkeiten von Lauv: Während des Coronavirus-bedingten Lockdowns ist der Musiker nicht untätig gewesen und hat deswegen vorgestern (24.06.) ganz überraschend die EP „Without You“ herausgebracht. Das berichtet „We Share A Lot“. Zudem präsentiert Lauv auch gleich noch das in der Quarantäne erschienene Video zum Leadtrack „Dishes“.

Hier die Tracklist:

1.Dishes

2.Mine (You Can’t Find Love in Mollywood)

3.Miss Me (Demo)

4.Love Somebody

Foto: (c) Glenn Francis / PR Photos