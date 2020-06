Lea ist fasziniert von Treppenhäusern

Seit Freitag (29.05.) ist das neue Studioalbum von Lea draußen: „Treppenhaus” heißt das dritte große Werk der Künstlerin und dient nicht nur als Titel, sondern auch als Inspiration. Denn seit ein paar Jahren wohnt die Sängerin – wie könnte es anders sein – jetzt auch in Berlin, wie so viele andere kreative Köpfe.

Über ihre Wohnung in der Hauptstadt sagte Lea im „ZDF“: „Ich wohne in Berlin in einem Mietshaus. Und hinter jeder Tür verbirgt sich ein kleiner Mikrokosmos. Deswegen ist [ein] Treppenhaus so ein super faszinierender Ort für mich.“

Lea glaubt übrigens, dass die Zuhörer auch sich selbst in ihren Geschichten wiedererkennen werden.

Foto: (c) Cathleen Wolf / Sony Music