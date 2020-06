Lena Meyer-Landrut und ihr Plan fürs Wochenende: Zocken!

Lena Meyer-Landrut ist bekennende Zockerin und freut sich auf ein neues Spiel, das vorgestern (19.06.) erscheint. „The Last of Us 2“ ist die Fortsetzung ihres Lieblingsspiels.

Auf „Instagram“ hat die Sängerin ein Bild gepostet, auf dem sie ganz natürlich mit Locken, Controller und einem lässigen T-Shirt des Spiels zu sehen ist. Dabei schreibt sie: „Wenn ich in der Wildnis auf Clicker-Jagd wäre, hätte ich kein Glätteisen, deswegen passend naturehair auf dem Bild.“ Damit steht für die 29-Jährige auch fest, wie sie ihr Wochenende verbringt: „Also ihr werdet von mir übers Wochenende wenig hören. Ich bereite mich mit Snacks und Getränke-Vorräten neben dem Sofa auf einen Marathon vor.“ Na, dann ein schönes Wochenende!

Übrigens entspannt sich Lena Meyer-Landrut sonst gerne beim Backen und Tee trinken.

