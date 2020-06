Lena Meyer-Landrut und ihre große Beute

Lena Meyer-Landrut völlig Banane! Die Sängerin verbrachte den Fronleichnam offensichtlich in der Natur. Zumindest postete sie am späten Donnerstagabend (11.06.) ein Bild von sich auf einer saftig grünen Wiese.

Und apropos saftig: Auf dem Schnappschuss hält sie eine unglaublich große Tüte voller Kirschen in ihrer Hand. Lena selbst kommt da als Großstadtmensch aber wohl etwas durcheinander, denn sie kommentierte: „War heute Pfirsiche sammeln.“ Und selbst nach dem Hinweis eines aufmerksamen Followers, dass das gar keine Pfirsiche sind, wurde es nicht besser. Die 29-Jährige antwortete: „Stimmt, sind Heidelbeeren.“ Alles natürlich nur im Scherz. Lena weiß ganz genau, was sie da eingetütet hat. In ihrer Story sagte sie ganz stolz: „Leute, ich habe ein paar Kirschen gesammelt.“ Ein paar ist gut: Das dürften locker flockig fünf Kilo sein.

Übrigens: Lena Meyer-Landrut bezeichnet sich selbst als Gefühlsmensch.

Foto: (c) Universal Music / Hendrik Schneider