Lewis Capaldi: Details zu seiner Freundin

Erst kürzlich hat Lewis Capaldi verraten, dass er eine Freundin hat. Allzu viele Details wollte der 23-Jährige auch gar nicht über sie verraten. Er erzählt lediglich, dass sie rote Haare und eine schöne Stimme habe.

Doch wer so berühmt ist, wie Capaldi, hat es schwer, sein Privatleben zu hundert Prozent für sich zu behalten. Jetzt sind weitere Details über seine Freundin an die Öffentlichkeit geraten. Die Glückliche heißt Catherine Halliday, ist 21 Jahre alt und Studentin. Wie ein Insider gegenüber „The Sun“ enthüllt hat, verbinde die beiden „etwas ganz Besonderes“. Kennengelernt haben soll sich das Paar durch einen gemeinsamen Freund. Und obwohl die beiden noch am Anfang ihrer Romanze stehen, plaudert die anonyme Quelle bereits aus: „Er [Lewis] ist wirklich sehr in Catherine verknallt.“

So verknallt, dass Lewis Capaldi seiner Liebsten auch Song widmet.

