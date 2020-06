Lewis Capaldi: „Meine Haare sind braun“

Lewis Capaldi hat etwas klarzustellen.

Den Musiker nervt es, dass seine Fans ständig fälschlicherweise annehmen, er sei roothaarig. Deshalb hat er das jetzt in einem „Tiko Tok“-Live-Video richtig gestellt. Er sagte: „In den 23 Jahren meines Lebens hat mich nie jemand rothaarig genannt. Aber sobald ich berühmt wurde, fingen alle an, davon zu sprechen, dass ich verdammt rote Haare habe. Aber so ist das nicht. Ich bin nicht Ed Sheeran und nein, ich habe keine roten Haare. Sie sind braun.“

Dass sein Äußeres für ihn von Bedeutung ist, bewies der Sänger erst vor kurzem, als er sich ein Heimfahrrad kaufte, um während der Quarantäne an seinem Waschbrettbauch zu arbeiten.

