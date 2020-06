Liam Neeson trauert um seine Mutter

Liam Neesons Mutter ist am Wochenende verstorben.

Katherine „Kitty“ Neeson starb am Samstag (06. Juni) im Alter von 94 Jahren in Nordirland, gerade einmal einen Tag, bevor Liam seinen 68. Gebrutstag feiern konnte. Ihr Tod wurde während eines Gottesdienstes der All Saints Church in Ballymena bestätigt. Der Gottesdienst wurde auf der „Facebook“-Seite der Kirche gestreamt. Der Pfarrer Monsignor Paddy Belargy sagte: „Lasset uns für unsere treuen Verstrobenen beten. Wir beten für diejenigen, die kürzlich gestorben sind und für Kitty Neeson.“

Liam Neeson hat sich noch nicht zum Tod seiner Mutter geäußert.

Foto: (c) Loredana Sangiuliano / PR Photos