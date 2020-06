Liam Payne feiert seine musikalische Dekade

Liam Payne ist einfach nur sprachlos.

Vor zehn Jahren nahm die Musikkarriere des Sängers seinen Anfang und ein Ende ist nicht in Sicht. Auf „Instagram“ postete er ein Foto von seinem Vorsingen bei „The X Factor“ und schrieb dazu: „Es ist zehn Jahre her seit meinem ‚X Factor‘-Vorsingen… Und ich habe gerade gelesen, dass mein erstes Album über zwei Milliarden Streams erreicht hat… Dieser verängstigte junge Mann hätte niemals gedacht, dass dies passieren würde. Ernsthaft, vielen Dank an alle, die diese Dekade in meinem Leben möglich gemacht habe und an alle, die zuhören, vielen Dank, dass euch meine Musik und meine Band gefallen.“

Übrigens: Liam Payne hat große Hoffnung, dass es bald ein „One Direction“-Comeback geben wird.

Foto: (c) Landmark / PR Photos