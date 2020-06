Lianne La Havas: Album kommt Mitte Juli!

Am 17. Juli bringt Lianne La Havas ihr gleichnamiges Album auf den Markt. Wie „Warner Music“ berichtet, wird auch eine Studioversion ihres Covers von „Weird Fishes“ drauf enthalten sein, dem Song von „Radiohead“, den die 30-Jährige bereits im vergangenen Jahr auf dem Glastonbury Festival gesungen hat.

Die Sängerin sagte dazu: „Diese Aufnahme war für mich ein wunderbares, erfüllendes Erlebnis und das war der Moment, in dem ich entschied: der Rest des Albums muss genau so sein. Es muss meine Band sein und ich muss es in London machen, wann immer die Leute Zeit haben.“

Wie „Warner Music“ weiter berichtet, wird die Künstlerin zwei Tage zuvor, also am 15.07. um 21 Uhr im Londoner The Roundhouse eine besondere Live-Show spielen, die weltweit live übertragen wird. Alle Erlöse gehen an Black Lives Matter.