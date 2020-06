Lil Nas X wehrt sich gegen Blackouttuesday

Lil Nas X hält nichts davon, dass die Menschen vorgestern (02.06.) nichts weiter auf ihren Social Media-Accounts gepostet haben als ein schwarzes Quadrat.

Auf „Twitter“ erklärte der Rapper seine Ansicht dazu mit den Worten: „Ich denke nicht, dass die Bewegung je so mächtig war. Wir dürfen sie nicht abbremsen, in dem wir nichts posten. Wir müssen Informationen teilen und so laut wie nie zuvor sein. (…) Was wäre, wenn wir stattdessen Spenden- und Petitionslinks auf ‚Instagram“ posten würden?“

Billie Eillish ist diesem Beispiel offenbar gefolgt.

