Lily Allen: „Meine Kunst ist das Anti-Instagram“

Von den perfekten Momenten und den schönsten Erlebnissen gibt es genügend auf „Instagram“, doch die Realität sieht meist anders aus. Lily Allen vergleicht jetzt ihre Musik genau damit.

Die 35-Jährige hat in der „BBC-Sounds“-Sendung „The Mastertapes Guide to Writing the Perfect Song“ erzählt: „Meine Alben sind, glaube ich, das Gegenteil von ‚Instagram‘, wo versucht wird, den Menschen die besten Dinge des Lebens zu zeigen, sie eifersüchtig zu machen oder ein Freund sein zu wollen. Meine Kunst ist das Anti-‚Instagram‘.“ Im Laufe der Jahre habe Lily in Bezug auf ihre Musik viel gelernt. Die Sängerin erzählte weiter: „Zuerst wollte ich Songs schreiben, die die Leute gerne hätten. Jetzt schreibe ich Songs, die ich mag. Man muss sich mit der eigenen Musik verbunden fühlen.“

Zuletzt wurde übrigens gemunkelt, ob Lily Allen und David Harbour verlobt sind.

Foto: (c) Landmark / PR Photos