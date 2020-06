Lily Allen präsentiert ihre grauen Haare

Das macht den Normalo-Frauen doch Mut: Die britische Sängerin Lily Allen steht zu ihren grauen Haaren und präsentiert sich nun lächelnd und ungeschminkt auf „Instagram“. Auf ihrem Account postete die 35-jährige Musikerin, die für ihre bunten Haarfarben berühmt ist, jetzt ein aktuelles Selfie von sich: mit dunklen Haaren und einem grauen Ansatz.

Von ihren Fans bekommt Lily Allen dafür viel Zuspruch. So heißt es in den Kommentaren zum Beispiel: „Du bist wunderschön!“, und: „Das ist so toll! Du siehst super aus und hilfst mir, dass ich mich selbst besser fühle.“

Auch Moderatorin Birgit Schrowange entschied sich 2017 übrigens, öffentlich zu ihren grauen Haaren zu stehen.

