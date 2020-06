Lionel Richie: Disney-Musical mit seinen Songs

Lionel Richies Musik wird der Mittelpunkt eines neuen Disney-Filmes, der unter dem Arbeitstitel „All Night Long“ produziert wird.

Das bestätigte „The Hollywood Reporter“ und schreibt: „Das Projekt wird nicht als Biografie entwickelt, sondern eher wie der Film ‚Mamma Mia!‘, der die Songs der Pop-Band ‚ABBA‘ nahm und eine Geschichte um diese aufbaute.“ Richie arbeitet außerdem als Produzent mit an dem Film. Weiter schreibt „The Hollywood Reporter“: „Disney stellt sich das Projekt als Kinofilm vor. In der Hoffnung, den aktuellen Trend des Publikums zu nutzen, das sich Musicals in den Kinos ansieht.“

Lionel Richie hat mehr als 90 Millionen Platten verkauft, vier Grammys gewonnen und schrieb zusammen mit Michael Jackson den Song „We are the World“.

