„Little Mix“: Jade Thirlwall öffnet sich

Jade Thirlwall ist es nicht leicht gefallen, sich zu öffnen und über ihre mentalen Probleme zu reden. Vor allem als sie ein Gedicht darüber veröffentlichte, ist die „Little Mix“-Sängerin unglaublich nervös gewesen.

Dem „Attitude Magazine“ sagte sie dazu: „Es ist ein großer Meilenstein für mich gewesen, ich zu öffnen, denn ich mache das nicht oft. Besonders nicht, wenn es meine mentale Gesundheit betrifft. Ich weiß nicht, warum ich Probleme damit habe, darüber zu sprechen. (…) Ich habe gezittert, als ich das Gedicht postete, denn es ist ziemlich persönlich. Vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist, solche Dinge zu teilen.“

Wer das Gedicht nachlesen will, findet es auf dem „Instagram“-Account von „World from my Window“.

