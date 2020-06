„Little Mix“: Jade Thirlwall und die frustrierende USA

In ihrer Heimat Großbritannien sind „Little Mix“ absolute Stars. Nur in den USA will der Durchbruch der Girlband noch nicht so richtig kommen.

Das frustriert Jade Thirlwall. Der „Sun“ sagte die Sängerin dazu: „Wir haben so viel harte Arbeit in Amerika geleistet. (…) Wir haben dort die Fanbase, aber es macht einfach nicht Klick. Das ist eine wirklich bittere Pille, die wir schlucken müssen, dass wir dort drüber nicht gigantisch sind.“ Dabei braucht es dafür nicht viel. Thirlwall fügte hinzu: „Ich weiß nicht, was die Verbindung zum amerikanischen Radio herstellt, aber man braucht nur diesen einen Song und dann explodiert es. Bis man das bekommt, wird es nicht passieren.“

Vielleicht klappt es ja schon bald. „Little Mix“ arbeitet aktuell an ihrem sechsten Studioalbum.

Foto: (c) Landmark / PR Photos