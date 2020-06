„Little Mix“: Perrie Edwards – Freudentränen für Leigh-Anne Pinnock

Als Leigh-Anne Pinnock ihrer “Little Mix”-Kollegin Perrie Edwards von ihrer Verlobung mit Andre Gray erzählte, ist diese in Tränen ausgebrochen.

Die Sängerin erzählte über diesen Moment „Capital Breakfast“ und sagte: „Ich habe geheult, ich habe mir echt die Augen ausgeheult, als hätte man mir einen Antrag gemacht! Denn ich war so glücklich. Sie verdient es und sie sind so ein tolles Paar zusammen. Ich freue mich so sehr für sie und kann die Hochzeit nicht erwarten.“

Die Hochzeit von Leigh-Anne Pinnock wird übrigen extravagant werden, sagen ihre „Little Mix“-Kolleginnen.

