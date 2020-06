Lizzo: „Kümmere dich um deinen eigenen verdammten Körper“

Lizzo steht zu ihrem Körper und von ihren Fans hofft sie, dass diese das auch tun.

Auf „TikTok“ rechnet die Sängerin deswegen gnadenlos mit ihren Kritikern ab. Sie sagte in dem Clip, dass sie in den letzten fünf Jahren ständig trainiert hat, allerdings nicht, um anderen zu gefallen, sondern weil es ihr Spaß macht. Weiter meinte Lizzo: „Wenn du also das nächste Mal zu jemandem kommst und ihn beurteilen möchtest, ob er Grünkohl-Smoothies trinkt oder bei McDonalds isst, ob er trainiert oder nicht, – wie wäre es, wenn du auf dein eigenes verdammtes Selbst schaust und dich um deinen eigenen verdammten Körper kümmerst.“ Und weiter: „Gesundheit ist auch das, was von innen heraus geschieht, und viele von euch müssen eine innere Reinigung vornehmen.“

Dabei posiert Lizzo auch noch selbstbewusst in Unterwäsche vor der Kamera.

Foto: (c) PR Photos