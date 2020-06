„Long Distance Calling“: Neues Album ist da

„Long Distance Calling“ gibt es jetzt schon fast seit eineinhalb Jahrzehnten. Und das letzte Album der Band, „Boundless“, kam vor mehr als zwei Jahren raus. Es wird also Zeit für was Neues. Und das gibt es ab sofort: Die deutsche Post-Rock-Band aus Münster veröffentlicht vorgestern (26.06.) ihr neues Album „How Do We Want To Live?“, auf Deutsch: „Wie wollen wir leben?“

Dieses Jahr wurden „Long Distance Calling“ übrigens für den „Deutschen Musikautorenpreis 2020“ nominiert. Die Verleihung am 12. März fiel wegen der Corona-Pandemie aus, ein Ersatztermin wird bald bekanntgegeben.

Das ist laut „amazon“ die Tracklist von „How Do We Want To Live?“:

1. Curiosity (Part 1)

2. Curiosity (Part 2)

3. Hazard

4. Voices

5. Fail/ Opportunity

6. Immunity

7. Sharing Thoughts

8. Beyond Your Limits

9. True/ Negative

10. Ashes

Foto: (c) LooMee TV