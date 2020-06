Love Fame Tragedy: Solo-Projekt von “The Wombats”-Gitarrist Murphy

“The Wombats”-Gitarrist Matthew Murphy bringt unter dem Pseudonym „Love Fame Tragedy“ sein erstes Solo-Album “Wherever I Go, U Want To Leave” heraus. Es erscheint am 10. Juli, wie “Verstärker Medienmarketing” berichtet. Als ersten Vorgeschmack darauf hat der Musiker bereits vor einigen Tagen die Single „5150“ veröffentlicht. Über den Titel erklärte Murphy: „‘5150‘ bezieht sich auf den im kalifornischen Recht verwendeten Code, der sich auf Personen bezieht, die aufgrund von mentalen Problemen eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellen. In diesem Fall bezieht es sich mehr darauf, wie ich manchmal den Bedarf nach Flucht verspüre, unabhängig von den Konsequenzen.“

Hier die Tracklist:

01. 5150

02. My Cheating Heart (ft. Joey Santiago and Maddi Jean Waterhouse)

03. Pills (ft. Lauren Aqualina)

04. Body Parts

05. Multiply (Written with Bastille / ft. Jack River)

06. Hardcore (ft. Maddi Jean Waterhouse.)

07. Everything Affects Me Now (ft. Joey Santiago, Mark Stroemer and Matt Chamberlain.)

08. You Take The Fun Out Of Everything

09. Please Don’t Murder Me (Part 2) (ft. Ellie Fletcher)

10. Backflip (ft. Gus Unger-Hamilton and Matt Chamberlain)

11. Sharks (ft. Dan Williams)

12. B Team (ft. Jack River)

13. Pink Mist

14. Honeypie (ft. Joji Malani)

15. The Sea Is Deep and The World Is Wide

16. Riding A Wave

17. Brand New Brain (ft. Gus Unger-Hamilton)

