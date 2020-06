Mandy Capristo: Von der Sängerin zur Studentin

Mandy Capristo hat ihre Karriere als Sängerin schon früh begonnen. Als sie mit der Band „Monrose“ bekannt wurde, war sie gerade mal 16 Jahre alt. Für eine Ausbildung blieb da nicht viel Zeit. Das wollte die heute 30-Jährige aber ändern und hat jetzt ihren Abschluss an der renommierten Yale Universität gemacht.

Zu einem Mini-Videoclip, auf dem sie ihr Abschluss-Zertifikat stolz in die Kamera hält, schrieb die Sängerin: „So happy, ich habe es geschafft… zehn Wochen Online Study sind rum. Die letzten Wochen habe ich genutzt, um etwas zu machen, was mir persönlich sehr wichtig ist, ein Thema was mich seit Jahren interessiert und immer wichtiger wird, für uns alle. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, noch mehr darüber zu lernen. Danke @yale für diese Erfahrung.“ Dazu setzte sie die Hashtags #mentalhealth #positivepsychology #thesienceofwellbeing und #yaleuniversity.

Der Homepage des Kurses „Science Well Being“ ist zu entnehmen, dass es darum geht, das eigene Glück zu steigern und produktivere Gewohnheiten aufzubauen. Letztendlich soll der Absolvent darauf vorbereitet werden, eine bestimmte Wellness-Aktivität erfolgreich in sein Leben zu integrieren.

Foto: (c) DeFodi.de via BANG Showbiz