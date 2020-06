„Massive Attack“ unterstützen Bristol-Demonstranten

„Massive Attack“ stehen hinter den Demonstranten, die vor kurzem in Bristol die Statue von Edward Colston gewaltsam in den Fluss geworfen haben. Der englische Kaufmann war zu seinen Lebzeiten nämlich am Sklavenhandel beteiligt. Ein Unding finden die Anhänger der „Black Lives Matter“-Bewegung und auch „Massive Attack“.

Das Duo schrieb auf „Twitter“ zu einem Video, in den zu sehen ist, wie die Statue fällt: „Endlich. Die Colston-Statue hätte niemals ein öffentliches Monument sein sollen. Seine Geschichte hätte in einem Museum verstanden werden können.“

Ganz anderes Thema: „Massive Attack“ haben ihre Deutschland-Termine für dieses Jahr um fast genau 365 Tage verschieben müssen.

Foto: (c) Universal Music