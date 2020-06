Mathea: Erster fangemachter Song ist da

Mathea könnte nicht glücklicher sein. Seit dem 19.06. ist ihr erster, von den Fans mitgemachter Song „1961-2017“ zu haben. Über Wochen hat die Sängerin ihren Anhängern viele kleine Details entscheiden lassen und jetzt ist er fertig.

Auf „Instagram“ schrieb Mathea jetzt zum Endprodukt: „Ehrlich, ich bin echt aufgeregt. Was aus einer eigentlich kleinen Idee entstanden ist, wurde auf einmal zu diesem ganz besonderen Song, der in wenigen Stunden released wird. Danke in erster Linie an euch, Anna, @spotifyde und mein Team! Das wird krass, lasst uns das Ding gemeinsam noch größer machen!“

Vielleicht kann sich Mathea damit ja einen großen Traum in Deutschland erfüllen.

Foto: (c) Kidizin Sane / Sony Music