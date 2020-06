Matthias Reim und Michelle: Tochter Marie bringt 2. Single raus

Marie, die Tochter von Matthias Reim und Michelle, will in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und auch im Musikbusiness erfolgreich werden. Im Februar brachte sie ihre allererste Single auf den Markt: „SOS“ heißt sie. Das Musikvideo dazu erinnert übrigens an die Fernsehshow „Der Bachelor“.

Nun schreibt die 20-jährige Sängerin als Update auf ihrem „Facebook“-Kanal: „Ich (…) darf euch verkünden, dass am kommenden Freitag meine zweite Single inklusive Musikvideo veröffentlicht wird. Ich freu mich schon drauf.“ „Weil das Mädels so machen“ erscheint am 05. Juni.

Übrigens auch der Sohn von Matthias Reim, Julian, tritt in die musikalischen Fußstapfen seines Vaters.

Foto: (c) Universal Music