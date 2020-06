Matthias Reim und Michelle: Tochter Marie bringt erstes Album raus

Im Februar die erste Single („SOS“, VÖ 14.02.), im Juni die zweite („Weil das Mädels so machen“, VÖ 05.06.) und jetzt kommt bald ihr erstes Album raus: Marie, die Tochter von Matthias Reim und Michelle, will in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und auch im Musikbusiness erfolgreich werden. Dieses Jahr will die 20-Jährige richtig durchstarten.

Auf „Facebook“ verkündet sie jetzt die große Neuigkeit mit Veröffentlichungsdatum: „Am 12.06. veröffentliche ich mein erstes Album ‚14Phasen‘. Natürlich auch als CD.“

Maries Bruder Julian, der Sohn von Matthias Reim, will übrigens dieses Jahr auch musikalisch durchstarten.

