Max Cavalera von „Soulfly“: „Musik kreieren ist für mich wie Atmen“

Max Cavalera war in der Lockdown-Zeit offenbar sehr fleißig.

In einem „Podcast-Interview mit Armatura“ sagte der Frontmann von „Soulfly“: „Ich höre viel heftiges Zeug. Daher habe ich neue ‚Soulfly‘-Musik komponiert – hoffentlich für nächstes Jahr. Ich denke, nächstes Jahr werden wir eine neue ‚Soulfly‘-Platte haben.“ Auf die Frage, ob er früher anders Musik gemacht hat, sagte er: „Die Sache mit der Musik und mir, die manche Leute nicht verstehen, ist, dass es egal ist, was in meinem Leben passiert. Ich schreibe immer – ich kreiere immer. Für mich ist es wie Atmen. Es ist für mich notwendig etwas zu erschaffen. Es spielt also keine Rolle, ob die Situation angenehmer ist oder nicht.“

„Soulfly“ haben vor knapp einem Monat eine digitale EP namens „Live Ritual NYC MMXIX“ heraus gebracht. Darauf waren Aufnahmen von einem Konzert am 11. Februar 2019 im The Gramercy in New York City, das die Band während ihrer Tournee zum aktuellen Album „Ritaul“ gespielt hat.

