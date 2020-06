Max Giesinger: Seine Songs müssen erst durch den „Auto-Check“

Am Freitag (19.06.) hat Max Giesinger die Akustik-Version seines Album „Die Reise“ rausgebracht.

Im Interview mit „Blick.ch“ sagte der 31-Jährige: „Es ist das schönste Album, das ich jemals rausgebracht habe“. Außerdem verriet der Sänger, dass er seine Songs immer erst einmal einem Auto-Check unterzieht. Er sagte: „Immer wenn ich ein neues Album rausbringe, fahre ich zuerst mit meinem Auto – wenn ich kein Auto habe, dann miete ich mir eines – durch mein Viertel und höre mir jeden Song in voller Lautstärke an. So merke ich jeweils, ob es was geworden ist oder nicht.“

Die Songs auf seinem neuen Album haben den Auto-Check mit Bravour bestanden, wie Giesinger im Interview noch erklärte.

Foto: (c) Christoph Köstlin