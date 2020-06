Megan Fox und die aufregende Beziehung zu Machine Gun Kelly

Megan Fox und Machine Gun Kelly genießen die verliebten Momente zu Beginn ihrer Beziehung sehr. Vor ein paar Tagen hatte der Rapper die Beziehung zur Schauspielerin öffentlich gemacht. Die beiden lernten sich am Set zu „Midnight in the Switchgrass“ kennen.

Jetzt plauderte ein Insider gegenüber „E! News“ aus: „Seit die Dreharbeiten wegen dem Lockdown zu ihrem Film ruhen, hängen sie viel miteinander ab. Die Auszeit tut ihnen gut. Sie sind voneinander angetan und haben Spaß miteinander. Das ist neu und aufregend für Megan. Vielen Jahre lang war sie nur mit Brian [Austin Green, Ex-Mann] zusammen und das ist sehr anders. Sie steht darauf.“

Megan Fox und Brian Austin Green haben drei gemeinsame Söhne. Das Schauspiel-Paar war zehn Jahre verheiratet.

