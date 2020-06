Megan Fox und Machine Gun Kelly, ein Paar

Jetzt ist es offiziell! Nachdem Brian Austin Green Ende Mai bekanntgegeben hatte, dass er und Megan Fox getrennt seien, gab es schnell folgende Gerüchte: Megan soll mit dem Rapper Machine Gun Kelly zusammen sein. Beide wurden sogar von Paparazzi beim Knutschen erwischt.

Jetzt meldete sich Machine Gun Kelly selbst zu Wort und bestätigte die Beziehung zu der Schauspielerin. Auf „Twitter“ zitierte er aus seinem Song „Bloody Valentine“, im Video zur Single ist auch Megan zu sehen, die in dem Clip seine Partnerin spielt. Er schrieb dazu: „Ich nenne dich meine Freundin, was zum Teufel. Dieses Mal hat das Leben die Kunst imitiert.“

Seine Fans waren von dieser plötzlichen Bestätigung ziemlich überrascht und brachten ihre Verwunderung in zahlreichen Memes zum Ausdruck.

Foto: (c) We Got You Media / PR Photos